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Metminco - XFRA M9K: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.03.18 09:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METMINCO LTD M9K AU000000MNC7
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 08:13 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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METMINCO LTD M9K AU000000MNC7
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 08:13 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,009 €
|-0,008 €
|-88,89%
|23.03./08:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MNC7
|A0MZ2Y
|0,050 €
|0,0010 €
= Realtime
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