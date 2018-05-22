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TITAN MINERALS - XFRA M8J: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.05.18 10:27
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITAN MINERALS M8J AU000000TTM8
AB/FROM ONWARDS 22.05.2018 10:25 CET
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TITAN MINERALS M8J AU000000TTM8
AB/FROM ONWARDS 22.05.2018 10:25 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,02 €
|0,02 €
|- €
|0,00%
|22.05./07:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TTM8
|A2DU33
|0,027 €
|0,015 €
Werte im Artikel
0,035
0,00%
0,020
0,00%
= Realtime
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