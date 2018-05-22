Erweiterte Funktionen



TITAN MINERALS - XFRA M8J: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.05.18 10:27
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITAN MINERALS M8J AU000000TTM8


AB/FROM ONWARDS 22.05.2018 10:25 CET


Aktuell
Rekordumsätze von 1 Mio. USD im April - Starkes Kaufsignal
Bester Cannabis Hot Stock nach 48.200% mit Aurora Cannabis  
 
Nutritional High International Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,02 € 0,02 € -   € 0,00% 22.05./07:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TTM8 A2DU33 0,027 € 0,015 €
Werte im Artikel
0,035 plus
0,00%
0,020 plus
0,00%
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,02 € 0,00%  17.05.18
Frankfurt 0,016 € -5,88%  10:26
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal - Blockchain Game Changer für Milliardenmarkt Retail. 1.036% Hot Stock nach 5.867% mit Hive Blockchain und 12.260% mit Global Blockchain

Venzee Technologies Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...