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TITAN MINERALS - XFRA M8J: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.04.18 08:51
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITAN MINERALS M8J AU000000TTM8
AB/FROM ONWARDS 17.04.2018 08:15 CET
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TITAN MINERALS M8J AU000000TTM8
AB/FROM ONWARDS 17.04.2018 08:15 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,018 €
|0,019 €
|-0,001 €
|-5,26%
|17.04./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000TTM8
|A2DU33
|0,027 €
|0,015 €
= Realtime
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