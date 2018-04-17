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TITAN MINERALS - XFRA M8J: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.04.18 08:51
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TITAN MINERALS M8J AU000000TTM8


AB/FROM ONWARDS 17.04.2018 08:15 CET


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0,018 € 0,019 € -0,001 € -5,26% 17.04./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000TTM8 A2DU33 0,027 € 0,015 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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