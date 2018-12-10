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Maximus Resources - XFRA M5F: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.12.18 08:25
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXIMUS RESOURCES LTD M5F AU000000MXR4


AB/FROM ONWARDS 10.12.2018


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0,001 € 0,001 € -   € 0,00% 10.12./08:24
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000MXR4 A0F613 0,0030 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,001 € 0,00%  04.10.18
Hamburg 0,001 € 0,00%  28.09.18
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