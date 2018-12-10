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Maximus Resources - XFRA M5F: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.12.18 08:25
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXIMUS RESOURCES LTD M5F AU000000MXR4
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXIMUS RESOURCES LTD M5F AU000000MXR4
AB/FROM ONWARDS 10.12.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,001 €
|- €
|0,00%
|10.12./08:24
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MXR4
|A0F613
|0,0030 €
|0,0010 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|2
|Maximus RESOURCES
|19.12.06