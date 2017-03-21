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Namaste Technologies - XFRA M5BQ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.03.17 15:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087


AB/FROM ONWARDS 21.03.2017 15:30 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,207 € 0,194 € 0,013 € +6,70% 21.03./15:55
 
ISIN WKN
CA62987D1087 A2AEEG 0,28 €
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