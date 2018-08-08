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JADESTONE ENERGY - XFRA M4E: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.08.18 16:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JADESTONE ENERGY M4E CA46989Q1000


AB/FROM ONWARDS 08.08.2018 15:58 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA46989Q1000 A2DHZ1 0,40 € 0,23 €
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Frankfurt 0,392 € +1,55%  16:45
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