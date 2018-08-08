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JADESTONE ENERGY - XFRA M4E: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.08.18 16:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
JADESTONE ENERGY M4E CA46989Q1000
AB/FROM ONWARDS 08.08.2018 15:58 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
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JADESTONE ENERGY M4E CA46989Q1000
AB/FROM ONWARDS 08.08.2018 15:58 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,392 €
|0,386 €
|0,006 €
|+1,55%
|08.08./16:45
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA46989Q1000
|A2DHZ1
|0,40 €
|0,23 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,392 €
|+1,55%
|16:45
= Realtime
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