DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL MUL-L.EOM.H.R.M.W.G.B.5-7 LYS6 LU1829219986 BAW/UFN LYX.BU.DA.(2X)LEV.UETF A LYMI FR0011023654 BAW/UFN