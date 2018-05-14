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COLLECTION HOUSE LTD - XFRA LWU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.05.18 13:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COLLECTION HOUSE LTD LWU AU000000CLH1


AB/FROM ONWARDS 14.05.2018 13:15 CET


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Bester Social Media Hot Stock 2018 nach 989% mit Facebook  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,936 € 0,885 € 0,051 € +5,76% 14.05./14:41
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000CLH1 694153 0,94 € 0,77 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,936 € +5,76%  13:55
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