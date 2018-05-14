Erweiterte Funktionen
COLLECTION HOUSE LTD - XFRA LWU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.05.18 13:18
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COLLECTION HOUSE LTD LWU AU000000CLH1
AB/FROM ONWARDS 14.05.2018 13:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COLLECTION HOUSE LTD LWU AU000000CLH1
AB/FROM ONWARDS 14.05.2018 13:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,936 €
|0,885 €
|0,051 €
|+5,76%
|14.05./14:41
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000CLH1
|694153
|0,94 €
|0,77 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,936 €
|+5,76%
|13:55
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.