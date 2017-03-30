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Leigh Creek Energy - XFRA LVT: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION KORREKTUR




30.03.17 09:04
Xetra Newsboard

KORREKTUR/CORRECTION

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LEIGH CREEK ENERGY LTD LVT AU000000LCK5


AB/FROM ONWARDS 30.03.2017


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000LCK5 A14ZX5 0,26 € 0,060 €
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