Erweiterte Funktionen
Lake Resources N.L - XFRA LK1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
07.11.18 10:08
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKE RESOURCES N.L. LK1 AU000000LKE1
AB/FROM ONWARDS 07.11.2018 08:15 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKE RESOURCES N.L. LK1 AU000000LKE1
AB/FROM ONWARDS 07.11.2018 08:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,06 €
|0,057 €
|0,003 €
|+5,26%
|07.11./13:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000LKE1
|796995
|0,20 €
|0,035 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|21
|LAKE Resources
|28.03.18