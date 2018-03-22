Erweiterte Funktionen
Lake Resources N.L - XFRA LK1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.03.18 08:54
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKE RESOURCES N.L. LK1 AU000000LKE1
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKE RESOURCES N.L. LK1 AU000000LKE1
AB/FROM ONWARDS 22.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,09 €
|0,096 €
|-0,006 €
|-6,25%
|22.03./09:07
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000LKE1
|796995
|0,19 €
|0,062 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|20
|LAKE Resources
|23.01.18