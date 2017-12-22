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First Ship Lease Trust - XFRA LJ9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.12.17 08:44
Xetra Newsboard
LJ9: Wiederaufnahme/Resumption
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRST SHIP LEASE TRUST LJ9 SG1U66934613
AB/FROM ONWARDS 22.12.2017
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MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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FIRST SHIP LEASE TRUST LJ9 SG1U66934613
AB/FROM ONWARDS 22.12.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,05 €
|0,042 €
|0,008 €
|+19,05%
|22.12./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1U66934613
|A0MM8X
|0,098 €
|0,036 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|First Ship Lease Trust
|07.07.15