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First Ship Lease Trust - XFRA LJ9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.12.17 08:44
Xetra Newsboard

LJ9: Wiederaufnahme/Resumption

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRST SHIP LEASE TRUST LJ9 SG1U66934613


AB/FROM ONWARDS 22.12.2017


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0,05 € 0,042 € 0,008 € +19,05% 22.12./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1U66934613 A0MM8X 0,098 € 0,036 €
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Frankfurt 0,05 € +19,05%  22.12.17
Hamburg 0,05 € +19,05%  22.12.17
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