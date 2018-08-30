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VALOR RES LTD - XFRA LFY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.08.18 08:27
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALOR RES LTD LFY AU000000VAL6
AB/FROM ONWARDS 30.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALOR RES LTD LFY AU000000VAL6
AB/FROM ONWARDS 30.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,001 €
|- €
|0,00%
|30.08./08:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VAL6
|A2DLPX
|0,021 €
|0,0010 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|Valor Resources LTD, sehr vie.
|13.04.18