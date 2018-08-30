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VALOR RES LTD - XFRA LFY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




30.08.18 08:27
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALOR RES LTD LFY AU000000VAL6


AB/FROM ONWARDS 30.08.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,001 € 0,001 € -   € 0,00% 30.08./08:15
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VAL6 A2DLPX 0,021 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,001 € 0,00%  08:15
München 0,004 € 0,00%  08:01
Stuttgart 0,003 € 0,00%  10:20
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