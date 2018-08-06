Erweiterte Funktionen
VALOR RES LTD - XFRA LFY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.08.18 08:23
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALOR RES LTD LFY AU000000VAL6
AB/FROM ONWARDS 06.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALOR RES LTD LFY AU000000VAL6
AB/FROM ONWARDS 06.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,004 €
|0,005 €
|-0,001 €
|-20,00%
|06.08./08:14
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VAL6
|A2DLPX
|0,030 €
|0,0020 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|1
|Valor Resources LTD, sehr vie.
|13.04.18