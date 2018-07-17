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BAKRIE + BRO. RP 500. - XFRA LFU2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.07.18 10:56
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000
AB/FROM ONWARDS 17.07.2018 10:51 CET
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BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000
AB/FROM ONWARDS 17.07.2018 10:51 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,003 €
|- €
|0,00%
|17.07./11:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|ID1000110000
|A0NF3H
|0,0090 €
|0,0010 €
= Realtime
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