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BAKRIE + BRO. RP 500. - XFRA LFU2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.07.18 10:56
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000


AB/FROM ONWARDS 17.07.2018 10:51 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
ID1000110000 A0NF3H 0,0090 € 0,0010 €
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Frankfurt 0,008 € 0,00%  20.06.18
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