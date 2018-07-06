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BAKRIE + BRO. RP 500. - XFRA LFU2: AUSSETZUNG/SUSPENSION
06.07.18 08:26
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,012 €
|0,012 €
|- €
|0,00%
|06.07./10:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|ID1000110000
|A0NF3H
|0,012 €
|0,0010 €
= Realtime
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