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BAKRIE + BRO. RP 500. - XFRA LFU2: AUSSETZUNG/SUSPENSION




06.07.18 08:26
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BAKRIE + BRO. RP 50000 LFU2 ID1000110000 BAW/UFN


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ID1000110000 A0NF3H 0,012 € 0,0010 €
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