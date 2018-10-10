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Lafé Corp Ltd - XFRA LAE1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.10.18 07:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAFE CORP. LTD DL 2 LAE1 BMG5352E1479
AB/FROM ONWARDS 10.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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LAFE CORP. LTD DL 2 LAE1 BMG5352E1479
AB/FROM ONWARDS 10.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,368 €
|0,37 €
|-0,002 €
|-0,54%
|10.10./08:26
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG5352E1479
|A14TQM
|0,57 €
|0,31 €
= Realtime
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