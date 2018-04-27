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Lafé Corp Ltd - XFRA LAE1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.04.18 17:08
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAFE CORP. LTD DL 2 LAE1 BMG5352E1479


AB/FROM ONWARDS 27.04.2018 17:00 CET


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