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Lafé Corp Ltd - XFRA LAE1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.04.18 17:08
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAFE CORP. LTD DL 2 LAE1 BMG5352E1479
AB/FROM ONWARDS 27.04.2018 17:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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LAFE CORP. LTD DL 2 LAE1 BMG5352E1479
AB/FROM ONWARDS 27.04.2018 17:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,445 €
|0,46 €
|-0,015 €
|-3,26%
|27.04./10:16
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG5352E1479
|A14TQM
|0,59 €
|0,24 €
= Realtime
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