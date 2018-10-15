Erweiterte Funktionen



LIQUID MEDIA GRP LTD - XFRA L7BA: AUSSETZUNG/SUSPENSION




15.10.18 08:23
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LIQUID MEDIA GRP LTD L7BA CA53634Q1054 BAW/UFN


Aktuell
Neuer Deal von Börsenstars nach 1.771% mit NexGen Energy
Sensationelle 6,45% Uran - Uranium Hot Stock

IsoEnergy Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,516 € 0,516 € -   € 0,00% 15.10./07:35
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA53634Q1054 A2N372 1,13 € 0,54 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,561 € +8,72%  12.10.18
Frankfurt 0,543 € 0,00%  12.10.18
Berlin 0,516 € 0,00%  12.10.18
Nasdaq 0,8401 $ 0,00%  12.10.18
  = Realtime
Aktuell
Sensationelle 129 g/t Gold - Bohrresultate in Kürze. 826% Gold Hot Stock nach 9.923% mit Garibaldi Resources

Grand Portage Resources Ltd.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...