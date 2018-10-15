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LIQUID MEDIA GRP LTD - XFRA L7BA: AUSSETZUNG/SUSPENSION
15.10.18 08:23
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LIQUID MEDIA GRP LTD L7BA CA53634Q1054 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LIQUID MEDIA GRP LTD L7BA CA53634Q1054 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,516 €
|0,516 €
|- €
|0,00%
|15.10./07:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA53634Q1054
|A2N372
|1,13 €
|0,54 €
= Realtime
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