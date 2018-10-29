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Explaurum - XFRA L6Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.10.18 09:23
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXPLAURUM LTD L6Y AU000000EXU5
AB/FROM ONWARDS 29.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXPLAURUM LTD L6Y AU000000EXU5
AB/FROM ONWARDS 29.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,067 €
|0,067 €
|- €
|0,00%
|29.10./10:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EXU5
|A1W964
|0,090 €
|0,054 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|358
|Erongo Energy LTD
|10.09.18