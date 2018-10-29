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Explaurum - XFRA L6Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




29.10.18 09:23
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EXPLAURUM LTD L6Y AU000000EXU5


AB/FROM ONWARDS 29.10.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,067 € 0,067 € -   € 0,00% 29.10./10:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000EXU5 A1W964 0,090 € 0,054 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,067 € 0,00%  24.10.18
Frankfurt 0,064 € 0,00%  25.10.18
Hamburg 0,064 € 0,00%  08:01
Stuttgart 0,062 € -4,62%  10:11
Berlin 0,06 € -6,25%  08:08
München 0,06 € -7,69%  08:00
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