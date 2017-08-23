Erweiterte Funktionen
Aegon ADR - XFRA L3L1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.08.17 09:20
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BELMONT RES INC. L3L1 CA0804994030
AB/FROM ONWARDS 23.08.2017 08:18 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BELMONT RES INC. L3L1 CA0804994030
AB/FROM ONWARDS 23.08.2017 08:18 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,876 €
|4,876 €
|- €
|0,00%
|22.08./20:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US0079241032
|873131
|5,50 €
|3,39 €
Werte im Artikel
130,31
+1,81%
21,22
+1,22%
50,11
+1,20%
50,19
+0,83%
53,21
+0,57%
10,50
+0,54%
64,19
+0,45%
11,52
+0,44%
98,30
+0,29%
15,95
+0,18%
4,96
+0,10%
37,40
+0,07%
15,10
0,00%
16,77
0,00%
4,88
0,00%
95,60
0,00%
130,10
0,00%
0,84
0,00%
39,34
0,00%
22,27
0,00%
31,22
-0,13%
34,47
-0,20%
15,18
-0,26%
52,98
-0,67%
0,024
-7,69%
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.