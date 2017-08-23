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Aegon ADR - XFRA L3L1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.08.17 09:20
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BELMONT RES INC. L3L1 CA0804994030


AB/FROM ONWARDS 23.08.2017 08:18 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
4,876 € 4,876 € -   € 0,00% 22.08./20:31
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0079241032 873131 5,50 € 3,39 €
Werte im Artikel
130,31 plus
+1,81%
21,22 plus
+1,22%
50,11 plus
+1,20%
50,19 plus
+0,83%
53,21 plus
+0,57%
10,50 plus
+0,54%
64,19 plus
+0,45%
11,52 plus
+0,44%
98,30 plus
+0,29%
15,95 plus
+0,18%
4,96 plus
+0,10%
37,40 plus
+0,07%
15,10 plus
0,00%
16,77 plus
0,00%
4,88 plus
0,00%
95,60 plus
0,00%
130,10 plus
0,00%
0,84 plus
0,00%
39,34 plus
0,00%
22,27 plus
0,00%
31,22 minus
-0,13%
34,47 minus
-0,20%
15,18 minus
-0,26%
52,98 minus
-0,67%
0,024 minus
-7,69%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 4,918 € +1,70%  22.08.17
NYSE 5,79 $ +1,05%  22.08.17
Xetra 4,876 € 0,00%  18.08.17
Stuttgart 4,867 € -0,10%  08:03
Frankfurt 4,865 € -0,65%  22.08.17
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