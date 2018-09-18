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LIFESPOT HEALTH LTD. - XFRA L2H: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.09.18 08:27
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIFESPOT HEALTH LTD. L2H AU000000LSH7
AB/FROM ONWARDS 18.09.2018 08:05 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIFESPOT HEALTH LTD. L2H AU000000LSH7
AB/FROM ONWARDS 18.09.2018 08:05 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,043 €
|0,042 €
|0,001 €
|+2,38%
|18.09./08:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000LSH7
|A2DLTH
|0,12 €
|0,042 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,09 €
|0,00%
|22.01.18
|Frankfurt
|0,043 €
|+2,38%
|08:10
= Realtime
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