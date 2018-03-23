Erweiterte Funktionen



RISE LIFE SCIENCE CORP. - XFRA L02: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.03.18 12:39
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RISE LIFE SCIENCE CORP. L02 CA76761F1053


AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 12:26 CET


Aktuell
Starkes Kaufsignal - 17.700% in 2 Jahren
Neuer 591% Zink Aktientip nach 2.104% und 17.700%  
 
Kootenay Zinc Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,212 € 0,212 € -   € 0,00% 23.03./13:33
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA76761F1053 A2JGDD 0,22 € 0,21 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,212 € 0,00%  16.03.18
  = Realtime
Aktuell
Spektakuläre Übernahme mit 8,8 Mio. USD Umsatz. Neuer 534% Cannabis Hot Stock 2018 nach 49.200% mit Aurora Cannabis

Isodiol International Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...