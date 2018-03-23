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RISE LIFE SCIENCE CORP. - XFRA L02: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.03.18 12:39
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RISE LIFE SCIENCE CORP. L02 CA76761F1053
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 12:26 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RISE LIFE SCIENCE CORP. L02 CA76761F1053
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 12:26 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,212 €
|0,212 €
|- €
|0,00%
|23.03./13:33
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA76761F1053
|A2JGDD
|0,22 €
|0,21 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,212 €
|0,00%
|16.03.18
= Realtime
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