FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.09.2018. DUETO TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED:INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRD ADJUSTKW2 XFRA BMG5321P1169 K.WAH INTL HLDGS 0.0066