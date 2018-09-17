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STARLIGHT CULT.E.GR. - XFRA KRJB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.09.18 08:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STARLIGHT CULT.E.GR.HD-10 KRJB BMG5137Y1030
AB/FROM ONWARDS 17.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
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STARLIGHT CULT.E.GR.HD-10 KRJB BMG5137Y1030
AB/FROM ONWARDS 17.09.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,284 €
|0,292 €
|-0,008 €
|-2,74%
|17.09./09:48
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG5137Y1030
|A14M1A
|0,52 €
|0,18 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,284 €
|-2,74%
|09:01
= Realtime
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