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STARLIGHT CULT.E.GR. - XFRA KRJB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.08.18 07:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STARLIGHT CULT.E.GR.HD-10 KRJB BMG5137Y1030
AB/FROM ONWARDS 22.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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STARLIGHT CULT.E.GR.HD-10 KRJB BMG5137Y1030
AB/FROM ONWARDS 22.08.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,194 €
|0,194 €
|- €
|0,00%
|22.08./07:33
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG5137Y1030
|A14M1A
|0,56 €
|0,18 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,194 €
|0,00%
|17.08.18
= Realtime
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