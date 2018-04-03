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STARLIGHT CULT.E.GR. - XFRA KRJB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.04.18 08:28
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
STARLIGHT CULT.E.GR.HD-10 KRJB BMG5137Y1030


AB/FROM ONWARDS 03.04.2018 08:00 CET


Aktuell
40% Umsatzzuwachs auf 17 Mio. $ - Riesendeals mit Mobilfunkriesen in Kürze
Neuer 903% Mobilfunk Aktientip nach 1.375%, 1.700% und 4.026%  
 
Siyata Mobile Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,288 € 0,273 € 0,015 € +5,49% 03.04./09:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG5137Y1030 A14M1A 0,84 € 0,26 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,288 € +5,49%  09:01
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Übernahme voraus - Facebook für Reiche profitiert vom Datenskandal bei Facebook. Neuer Social Media Hot Stock nach 989% mit Facebook-Aktie

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