KORREKTUR: FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 10.03.2017 EX EX DIVIDENDE/ZINSEN,NICHT KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.CORRECTION: THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX-DIVIDEND/INTEREST, NOT EXCAPITAL ADJUSTMENT ON 10.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTEL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0,14 EUR