CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.01.2021 Das Instrument KOAA - US50046R1014 - Konami Holdings Corp. - hat heute, 29.01.2021 seinen Ex-Tag. Aus technischen Gruenden wir der Ex-Indikator jedoch leider nicht angezeigt. Wir bitten um ihr Verstaendnis. The instrument KOAA - US50046R1014 - Konami Holdings Corp. - has its ex date today, 29.01.2021. Due to technical reason the ex indikator will not be displayed. We kindly ask for your understanding.