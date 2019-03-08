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KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.5. - XFRA KNZ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.03.19 09:59
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50 KNZ HU0000160650
AB/FROM ONWARDS 08.03.2019 09:54 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50 KNZ HU0000160650
AB/FROM ONWARDS 08.03.2019 09:54 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,6612 €
|0,6462 €
|0,015 €
|+2,32%
|08.03./11:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HU0000160650
|A2JB9H
|0,80 €
|0,57 €
= Realtime
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