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KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.5. - XFRA KNZ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.03.19 09:59
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50 KNZ HU0000160650


AB/FROM ONWARDS 08.03.2019 09:54 CET


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0,6612 € 0,6462 € 0,015 € +2,32% 08.03./11:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HU0000160650 A2JB9H 0,80 € 0,57 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,6612 € +2,32%  10:25
Frankfurt 0,689 € -4,44%  10:00
Berlin 0,6684 € -7,18%  10:14
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