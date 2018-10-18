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KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.5. - XFRA KNZ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.10.18 15:47
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50 KNZ HU0000160650


AB/FROM ONWARDS 18.10.2018 15:45 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HU0000160650 A2JB9H 0,88 € 0,80 €
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