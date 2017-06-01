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KONZUM INVT+ASS.MGMT - XFRA KNZ3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.06.17 12:30
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 12:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 12:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,423 €
|0,935 €
|0,488 €
|+52,19%
|02.06./13:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HU0000142419
|A2AHUF
|1,42 €
|0,090 €
= Realtime
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