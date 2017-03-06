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KONZUM INVT+ASS.MGMT - XFRA KNZ3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.03.17 11:27
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 06.03.2017 09:46 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KONZUM INVT+ASS.MGMT UF25 KNZ3 HU0000142419
AB/FROM ONWARDS 06.03.2017 09:46 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,332 €
|0,28 €
|0,052 €
|+18,57%
|06.03./10:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HU0000142419
|A2AHUF
|0,34 €
|0,058 €
= Realtime
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