Erweiterte Funktionen
Kangaroo Resources - XFRA KME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.05.18 07:37
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KANGAROO RESOURCES LTD KME AU000000KRL3
AB/FROM ONWARDS 08.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KANGAROO RESOURCES LTD KME AU000000KRL3
AB/FROM ONWARDS 08.05.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,023 €
|0,023 €
|- €
|0,00%
|08.05./08:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000KRL3
|A0YAHW
|0,023 €
|0,0030 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|8
|Kangaroo
|14.05.11