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Kangaroo Resources - XFRA KME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.05.18 07:37
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KANGAROO RESOURCES LTD KME AU000000KRL3


AB/FROM ONWARDS 08.05.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,023 € 0,023 € -   € 0,00% 08.05./08:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000KRL3 A0YAHW 0,023 € 0,0030 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,025 € +4,17%  07.05.18
Berlin 0,025 € +4,17%  08:08
Frankfurt 0,023 € 0,00%  04.05.18
Hamburg 0,023 € 0,00%  08:02
München 0,026 € 0,00%  07.05.18
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