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EQTEC - XFRA KEU1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.11.17 08:39
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EQTEC EO-,001 KEU1 IE00BH3XCL94
AB/FROM ONWARDS 28.11.2017 08:33 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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EQTEC EO-,001 KEU1 IE00BH3XCL94
AB/FROM ONWARDS 28.11.2017 08:33 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,011 €
|- €
|- €
|-
|28.11./09:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|IE00BH3XCL94
|A1W982
|0,091 €
|0,011 €
= Realtime
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