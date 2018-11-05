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Kingdee International Software . - XFRA KDIC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.11.18 08:54
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD. KDIC KYG525681477
AB/FROM ONWARDS 05.11.2018 08:03 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD. KDIC KYG525681477
AB/FROM ONWARDS 05.11.2018 08:03 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,778 €
|0,735 €
|0,043 €
|+5,85%
|05.11./09:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG525681477
|A0QZ4D
|1,24 €
|0,44 €
= Realtime
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