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Kingdee International Software . - XFRA KDIC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




05.11.18 08:54
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINGDEE ITL SOFTW.G.SUBD. KDIC KYG525681477


AB/FROM ONWARDS 05.11.2018 08:03 CET


Aktuell
100 Mio. Dollar pro Jahr mit Regierung - Kursfeuerwerk
Bester Cannabis Hot Stock nach 50.133% mit Aurora Cannabis und 294.900% mit Canopy Growth

Biome Grow Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,778 € 0,735 € 0,043 € +5,85% 05.11./09:52
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG525681477 A0QZ4D 1,24 € 0,44 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,778 € +5,85%  08:17
Frankfurt 0,777 € +6,73%  08:20
München 0,778 € +5,85%  08:11
Berlin 0,794 € -3,52%  09:15
Stuttgart 0,781 € -3,58%  09:14
Hamburg 0,779 € -3,83%  08:21
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal - Mehrere Cannabis IPOs. Neuer 369% Cannabis Hot Stock nach 49.200% mit Aurora Cannabis und 275.245% mit Canopy Growth

Redfund Capital Corp.
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