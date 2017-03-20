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IGas Energy - XFRA K1P2: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.03.2017 -3




20.03.17 07:53
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 20.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED TODAY IN THE
XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.


INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
K1P2 XFRA GB00B29PWM59 IGAS ENERGY PLC


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00B29PWM59 A0M85X 0,25 € 0,050 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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