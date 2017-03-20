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IGas Energy - XFRA K1P2: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 20.03.2017 -3
20.03.17 07:53
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 20.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED TODAY IN THE
XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
K1P2 XFRA GB00B29PWM59 IGAS ENERGY PLC
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
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TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED TODAY IN THE
XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
K1P2 XFRA GB00B29PWM59 IGAS ENERGY PLC
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,053 €
|0,053 €
|- €
|0,00%
|20.03./08:06
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00B29PWM59
|A0M85X
|0,25 €
|0,050 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,05 €
|0,00%
|17.03.17
|Stuttgart
|0,053 €
|0,00%
|17.03.17
|Berlin
|0,05 €
|0,00%
|17.03.17
|Nasdaq OTC Other
|0,031 $
|-68,17%
|14.03.17
= Realtime
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