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FREMONT PETROLEUM CORP. - XFRA JUE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.03.19 07:40
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7
AB/FROM ONWARDS 26.03.2019
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FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7
AB/FROM ONWARDS 26.03.2019
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,007 €
|0,007 €
|- €
|0,00%
|26.03./07:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FPL7
|A2DY07
|0,010 €
|0,0010 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,005 €
|0,00%
|21.03.19
|Hamburg
|0,005 €
|0,00%
|21.03.19
|Berlin
|0,007 €
|0,00%
|21.03.19
|Nasdaq OTC Other
|0,006 $
|-
|06.03.19
= Realtime
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