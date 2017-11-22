Erweiterte Funktionen



FREMONT PETROLEUM CORP. - XFRA JUE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.11.17 07:28
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7


AB/FROM ONWARDS 22.11.2017


Aktuell
Riesendeal - Game Changer für den Müll-Sektor!
Neuer 538% Waste Hot Stock nach 570% und 8.847% mit Müll-Aktien!  
 
Micron Waste Technologies Inc.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,005 € 0,005 € -   € 0,00% 22.11./08:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FPL7 A2DY07 0,020 € 0,0050 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,005 € 0,00%  08:30
Frankfurt 0,001 € -66,67%  08:20
Hamburg 0,001 € -66,67%  08:07
  = Realtime
Aktuell
Neuer 549% Kobalt Hot Stock nach 606%, 1.058% und 2.161% mit Kobalt-Aktien! Übernahmen und Abnahmedeals voraus - Die beste Kobalt-Aktie!

Bankers Cobalt Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...