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FREMONT PETROLEUM CORP. - XFRA JUE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.11.17 07:28
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7
AB/FROM ONWARDS 22.11.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,005 €
|0,005 €
|- €
|0,00%
|22.11./08:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FPL7
|A2DY07
|0,020 €
|0,0050 €
= Realtime
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