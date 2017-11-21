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FREMONT PETROLEUM CORP. - XFRA JUE: AUSSETZUNG/SUSPENSION
21.11.17 07:29
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,005 €
|0,005 €
|- €
|0,00%
|21.11./07:44
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FPL7
|A2DY07
|0,020 €
|0,0050 €
= Realtime
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