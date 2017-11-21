Erweiterte Funktionen



FREMONT PETROLEUM CORP. - XFRA JUE: AUSSETZUNG/SUSPENSION




21.11.17 07:29
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FREMONT PETROLEUM CORP. JUE AU000000FPL7 BAW/UFN


Aktuell
Blockchain Übernahme in wenigen Tagen!
958% Hot Stock nach 5.867% mit Hive Blockchain und 12.260% mit Global Blockchain!  
 
360 Blockchain Inc.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,005 € 0,005 € -   € 0,00% 21.11./07:44
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FPL7 A2DY07 0,020 € 0,0050 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,003 € 0,00%  20.11.17
Berlin 0,005 € 0,00%  20.11.17
Hamburg 0,003 € -25,00%  20.11.17
  = Realtime
Aktuell
2,84 Mio. t Lithium (LCE) - 28,4 Mrd. $ Marktwert! Neuer 486% Lithium Hot Stock nach 1.260% mit Power Metals und 1.864% mit MGX Minerals!

E3 Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...