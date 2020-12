Wir wollen Handelsteilnehmer nochmal, wie bereits am 17.12.2020 und 18.12.2020, darauf hinweisen, dass mit Wirkung zum 18.12.2020 im Instrument NWC NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK eine Kapitalmassnahme stattgefunden hat. CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.12.2020 Das Instrument NWC NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.12.2020 The instrument NWC NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.12.2020