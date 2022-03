XFRA : Info re ETI and FIX Gateways (MIC XFRA)

We would like to draw your attention to the following while connecting to T7 Boerse Frankfurt today (MIC: XFRA): 1. The ETI Low Frequency GatewayCLF-1_060 is not available today. Please use the alternative ETI LW Gateways instead: GatewayCLF-2_060, GatewayCLF-3_060 or GatewayCLF-4_060 2. The primary FIX Low Frequency GatewayFIX-C-11_060 is not available today. Please use the backup GatewayFIX-C-12_060 instead. Due to the given technical redundancies, the functioning of the market is not impacted. We apologize for any inconveniencies caused. In case you have further questions, please do not hesitate to contact your Technical Key Account Manager. --- Wir moechten Sie bezueglich der Anbindung zu T7 Boerse Frankfurt (MIC: XFRA) heute auf Folgendes aufmerksam machen: 1. ETI Low Frequency GatewayCLF-1_060 steht heute nicht zur Verfuegung. Bitte nutzen Sie die alternativen ETI LW Gateways: GatewayCLF-2_060, GatewayCLF-3_060 oder GatewayCLF-4_060 2. Das primaere FIX Low Frequency GatewayFIX-C-11_060 steht heute nicht zur Verfuegung. Bitte nutzen das Backup GatewayFIX-C-12_060. Wegen der vorhandenen technischen Redundanz ist das Funktionieren des Marktes nicht beeintraechtigt. Wir entschuldigen uns fuer die Unannehmlichkeiten. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte bei Ihrem Technical Key Account Manager.