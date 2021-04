Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit informieren wir Sie, dass fuer die Aktie Coinbase Global Inc., ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Kuerzel: 1QZ der Handel per Freitag, den 23. April 2021 (Handelsende) an der FWB eingestellt wird. Dies gilt sowohl fuer Xetra (XETR) als auch fuer die Boerse Frankfurt (XFRA). Diese Massnahme gilt bis auf weiteres und ist auf fehlende Stamm- bzw. Kennzeichnungsdaten (LEI) zurueckzufuehren. --- Please kindly be informed that shares of Coinbase Global Inc., ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Kuerzel: 1QZ will be delisted from the Frankfurter Wertpapierboerse effective by end of trading session on 23.04.2021. It applies to both trading venues, i.e. Xetra (XETR) and Boerse Frankfurt (XFRA) and until further notice. The reason for the delisting is a missing reference data for these shares (LEI).