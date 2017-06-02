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WOLLONGONG COAL - XFRA IVA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.06.17 09:54
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WOLLONGONG COAL IVA AU000000WLC0
AB/FROM ONWARDS 02.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WOLLONGONG COAL IVA AU000000WLC0
AB/FROM ONWARDS 02.06.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,001 €
|- €
|0,00%
|02.06./09:19
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000WLC0
|A1XF21
|0,012 €
|0,0010 €
= Realtime
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