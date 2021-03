DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT: THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOA IUSR IE00BD5J2G21 BAW/UFN IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD IQQV IE00B0M62T89 BAW/UFN ISIV-TA35ISRAEL U.ETF DLA QDVM IE00BP3QZG05 BAW/UFN ISHSIV-E.MSCI EMU MUL.EOA EDMF IE00BF2PG656 BAW/UFN ISIV-US EQ.B.AC.U.ETF DLA CEM2 IE00BQT3VN15 BAW/UFN