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Ionis Pharmaceuticals - XFRA ISI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.05.18 18:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IONIS PHARMACEUT. DL-001 ISI US4622221004
AB/FROM ONWARDS 11.05.2018 18:44 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IONIS PHARMACEUT. DL-001 ISI US4622221004
AB/FROM ONWARDS 11.05.2018 18:44 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|45,20 $
|42,80 $
|2,40 $
|+5,61%
|11.05./19:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US4622221004
|A2ACMZ
|65,51 $
|39,07 $
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|60
|ISIS Pharma
|10.05.18