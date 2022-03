Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA3698981014 General Gold Ressources Inc. 29.03.2022 CA36942L1085 General Gold Ressources Inc. 30.03.2022 Tausch 1:1 CA75088F1036 Raindrop Ventures Inc. 29.03.2022 CA75088F2026 Raindrop Ventures Inc. 30.03.2022 Tausch 2:1