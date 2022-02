Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen GB00B02RFS12 Sareum Holdings PLC 28.02.2022 GB00BMC3RJ87 Sareum Holdings PLC 01.03.2022 Tausch 50:1 VGG290991014 EPH European Property Holdings Ltd. 28.02.2022 CY0109992111 EPH European Property Holdings Plc. 01.03.2022 Tausch 1:1 US74584P2020 Pulmatrix Inc. 28.02.2022 US74584P3010 Pulmatrix Inc. 01.03.2022 Tausch 20:1 CA73044W1041 POET Technologies Inc. 28.02.2022 CA73044W3021 POET Technologies Inc. 01.03.2022 Tausch 10:1