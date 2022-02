Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen US89621V1035 Trillion Energy International Inc. 23.02.2022 CA89624B1040 Trillion Energy International Inc. 24.02.2022 Tausch 1:1 AU0000057408 PetroNor E&P Ltd. 23.02.2022 NO0011157232 PetroNor E&P ASA 24.02.2022 Tausch 1:1