Einstellung Aufnahme ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CA8650011015 SugarBud Craft Growers Corp. 17.02.2022 CA8650013094 SugarBud Craft Growers Corp. 18.02.2022 Tausch 100:1 BMG7998G1069 SeaDrill Ltd. 17.02.2022 BMG7997W1029 SeaDrill 2021 Ltd. 18.02.2022 Tausch 1:0,001249